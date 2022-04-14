Бишкек, , 15:54 — REGNUM Посол Киргизии в Великобритании Улан Джусупов обсудил с исполнительным директором Лондонской ассоциации рынков драгоценных металлов Сахилой Мирзой возможность возвращения стране статуса «надежного поставщика золота». Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел сегодня, 14 апреля.

Золото

Киргизский дипломат рассказал о том, что госпредприятие «Кыргызалтын» выполняет все необходимые меры и требования по нормам и стандартам Лондонской ассоциации, а также пообещал, что впредь Киргизия будет строго соблюдать правила и выполнять процедуры в необходимые сроки.

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Посол также заявил об урегулировании разногласий между правительством Киргизии и канадской горнорудной компанией «Centerra Gold» по золоторудному месторождению «Кумтор».

В свою очередь Сахила Мирза отметила, что Лондонская ассоциация оценивает усилия киргизской стороны по снятию имеющихся вопросов, а также выразила надежду на то, что Киргизия продолжит вносить свой вклад в повышение доверия к списку благонадежных поставщиков золота.

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