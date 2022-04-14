Астрахань, , 15:53 — REGNUM В селе Мумра Икрянинского района Астраханской области по подозрению в истязании десятилетней девочки задержан ее 32-летний отец. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

За решеткой Own work

По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года подозреваемый регулярно избивал дочь руками, ремнём и деревянной палкой, запирал девочку в собачьем вольере на территории дома и привязывал ее на ночь к кровати.

Девочка переехала жить к отцу после того, как ее мать была признана виновной в убийстве. Мужчина проживает в гражданском браке с женщиной, у которой имеются двое несовершеннолетних детей от первого брака.

Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие также даст правовую оценку действиям должностных лиц контролирующих органов.