Пенза, 14 апреля 2022, 15:53 — REGNUM Коммунальным службам Пензы 14 апреля передали 68 новых машин для содержания уличной сети и общественных территорий. Губернатор Олег Мельниченко на церемонии вручения ключей подчеркнул, что закупка коммунальной техники для населенных пунктов Пензенской области будет продолжаться.
По словам главы региона, благоустройство Пензы переходит на новый уровень. В течение прошлого года провели анализ технического состояния ответственных за уборку города предприятий и выяснили, что оснащенность коммунальных служб низкая, в связи с этим им трудно выполнять поставленные задачи.
Мельниченко заверил, что техника будет и дальше закупаться.
«Мы будем продолжать вести реформу коммунальной отрасли. Создадим районные участки, каждый район областного центра получит технику и будет отвечать, в том числе, за содержание межквартальных дорог и территорий. Дальше реформа предприятий ЖКХ ждет Кузнецк, Каменку, Нижний Ломов, Сердобск, Белинский. Уже в этом году планируется закупить для них новые спецмашины, чтобы повысить уровень городского благоустройства», — добавил губернатор Пензенской области.
ИА REGNUM напоминает, правительство области планирует укрепить материально-техническую базу жилищно-коммунального хозяйства Пензы, увеличить количества единиц коммунальной техники в городе, в том числе, снегоуборочной.
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