Пенза, 14 апреля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Коммунальным службам Пензы 14 апреля передали 68 новых машин для содержания уличной сети и общественных территорий. Губернатор Олег Мельниченко на церемонии вручения ключей подчеркнул, что закупка коммунальной техники для населенных пунктов Пензенской области будет продолжаться.

Pnzreg. ru В Пензе прошла церемония передачи ключей от новой коммунальной техники

По словам главы региона, благоустройство Пензы переходит на новый уровень. В течение прошлого года провели анализ технического состояния ответственных за уборку города предприятий и выяснили, что оснащенность коммунальных служб низкая, в связи с этим им трудно выполнять поставленные задачи.

Мельниченко заверил, что техника будет и дальше закупаться.

«Мы будем продолжать вести реформу коммунальной отрасли. Создадим районные участки, каждый район областного центра получит технику и будет отвечать, в том числе, за содержание межквартальных дорог и территорий. Дальше реформа предприятий ЖКХ ждет Кузнецк, Каменку, Нижний Ломов, Сердобск, Белинский. Уже в этом году планируется закупить для них новые спецмашины, чтобы повысить уровень городского благоустройства», — добавил губернатор Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, правительство области планирует укрепить материально-техническую базу жилищно-коммунального хозяйства Пензы, увеличить количества единиц коммунальной техники в городе, в том числе, снегоуборочной.

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