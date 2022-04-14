Москва, , 15:52 — REGNUM С идей создания альтернативной международной федерации шашек выступила Федерация шашек России. Об этом 14 апреля заявил вице-президент организации Юрий Черток.

Шашки Allshashki.ru

Новую федерацию предлагается создать на основе стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

«Если мы получим поддержку, то будем работать над созданием международной федерации на основе стран ШОС и БРИКС», — цитирует Чертока ТАСС.

Он отметил, что в Министерстве спорта РФ обещали поддержку в проведении соревнований среди стран ШОС и БРИКС.

Напомним, ранее Всемирная федерация шашек (FMJD) приостановила членство федераций России и Белоруссии и запретила спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Кроме того, из мирового рейтинга была исключена семикратная чемпионка мира Тамара Тансыккужина.

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