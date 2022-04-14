Екатеринбург, , 15:51 — REGNUM На Свердловскую область надвигается непогода. В регионе 15 апреля ожидаются ливни и порывистый ветер до 15 метров в секунду. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

На ветру. Работа Ильи Панкратова, Адыгея © Фотоконкурс «Русская цивилизация»

Спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности. При порывистом ветре рекомендуется держаться подальше от деревьев, легких построек, зданий, мостов, эстакад. Водителям не стоит парковать свои автомобили рядом с такими объектами.

В ведомстве отметили, что в регионе также ожидают проливные дожди. Спасатели советуют уральцам, живущим в частных домах, подготовить ливневую канализацию к отводу дождевой воды.