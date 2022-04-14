Екатеринбург, 14 апреля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. На Свердловскую область надвигается непогода. В регионе 15 апреля ожидаются ливни и порывистый ветер до 15 метров в секунду. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

Фотоконкурс «Русская цивилизация» На ветру. Работа Ильи Панкратова, Адыгея

Спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности. При порывистом ветре рекомендуется держаться подальше от деревьев, легких построек, зданий, мостов, эстакад. Водителям не стоит парковать свои автомобили рядом с такими объектами.

В ведомстве отметили, что в регионе также ожидают проливные дожди. Спасатели советуют уральцам, живущим в частных домах, подготовить ливневую канализацию к отводу дождевой воды.