Богородск, Нижегородская область, 14 апреля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Сообщение о минировании одного из детских садов Богородска было ложным. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области 14 апреля.

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Сообщение об эвакуации детей из детского сада № 4 появилось в социальных сетях 12 апреля. Правоохранители проверили сообщение и угрозы не обнаружили.

«Сообщение об акте терроризма было ложным. На этом основании было заведено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ. Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, направленных на установление причастных лиц», — цитирует пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области портал NewsNN.