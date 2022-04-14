Самара, 14 апреля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Жителя Тольятти заподозрили в убийстве мужчины, чьи останки ранее были найдены в Автозаводском районе города. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Убийство

Сообщается, что вечером 7 апреля 2022 года возле улицы Спортивной города Тольятти, был обнаружен череп человека с многочисленными повреждениями.

Вскоре был задержан местный житель 1994 года рождения, которого обвинили в убийстве.

По версии следствия, 3 января 2022 года в квартире обвиняемого в одном из жилых домов по бульвару Орджоникидзе мужчины поссорились.

В материалах дела указано, что во время ссоры фигурант уголовного дела ударил потерпевшего, травмы оказались смертельные.

По версии следствия, обвиняемый скрыл тело погибшего на территории города Тольятти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Расследование дела продолжается.