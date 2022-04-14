Джакарта, 14 апреля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В общей сложности 100 сотрудников полиции и военные мобилизованы для обеспечения безопасности во время празднования Пасхи в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Персонал будет сосредоточен у главного входа в шести соборах.

Празднование Пасхальной Страстной недели в 2022 году будет проходить в гибридном формате. Собор ограничивает количество прихожан до 1105 человек.

Верующие в Индонезии отметят Пасхальное воскресенье 17 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам экономики Аирлангга Хартарто поприветствовал меморандум о взаимопонимании с Китаем по сотрудничеству в области цифровой экономики.