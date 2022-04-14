Качканар, Свердловская область, 14 апреля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Жителя Качканара Свердловской области подозревают в получении взяток в крупном и значительном размерах. Об этом сообщил руководитель следственного отдела по городу Качканар регионального СКР Андрей Спиридонов.

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По версии следствия, лесничий четыре раза получил незаконное денежное вознаграждение. В одном из эпизодов взятка была получена за предоставление гражданину возможности незаконно вырубить лес.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.