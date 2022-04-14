Хайнань, Китай, 14 апреля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Космодром Вэньчан в Китае является «важным национальный плацдарм для исследования далёкого космоса». Об этом в ходе инспекции в провинции Хайнань заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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«Космодром Вэньчан — стартовая площадка нашей страны, предназначенная для запуска ракет-носителей нового поколения, — сказал китайский лидер. — Он занимает особое место и играет важную роль в аэрокосмической системе Китая».

Глава республики добавил, что космодром Хайнаня имеет большое стратегическое значение, поскольку с ним связано развитие программы пилотируемых космических полетов КНР. Так, уж в 2022 году с этой стартовой площадки планируется запуск космических грузовиков «Тяньчжоу-4» и «Тяньчжоу-5», а также модулей «Вэньтянь» и «Мэнтянь» для китайской орбитальной станции.

«Необходимо всё тщательно подготовить, организовать и выполнить, обеспечить абсолютный успех запусков», — цитирует ТАСС Си Цзиньпиня.

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Китайский лидер также указал на необходимость постоянной модернизации этой звёздной гавани.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале недели на космодром Вэньчан в южной островной провинции Хайнань была доставлен ракет «Чанчжэн-7 Y5», которая запустит новый грузовой корабль на китайскую космическую станцию. Вместе с грузовым кораблём «Тяньчжоу-4», который ранее уже был доставлен на космодром Вэньчан, она будет собрана и испытана на космодроме.