Москва, , 15:46 — REGNUM Для начала стоит отметить, что программы «дедолларизации», пожалуй, нет нигде, кроме России, и то она появилась относительно недавно как «концепт», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

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«Отказ стран ЕАЭС от доллара в качестве резервной валюты вряд ли серьезно навредит статусу доллара как главной резервной валюте в мире, так на доллар приходиться около 60% всех мировых резервов, а на тот же юань — меньше 5%.

Даже если все страны ЕАЭС откажутся полностью от доллара, это будет лишь снижение на пару процентов, так как крупнейшие запасы были у России, однако РФ уже отказалась от долларовых резервов в ФНБ в прошлом году.

Курс доллара вряд ли кардинально изменится — опять же, доля операций со странами ЕАЭС достаточно мала чтобы это имело какой-то ощутимый вес.

Тут стоит отметить, что, несмотря на усилия России по продаже ресурсов за рубли, все же большинство стран отказались от этого и продолжат платить в долларах, таким образом, американская валюта подтверждает свой статус главной мировой транзакционной валюты.

Напомним, что в 88% торгов на FOREX в паре присутствует доллар, что делает его абсолютным лидером, и это положение вряд ли может измениться в обозримом будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) хотят отказаться от взаимных расчетов в долларах, заявил директор первого департамента стран СНГ российского МИД Михаил Евдокимов.

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