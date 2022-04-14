Воронеж, 14 апреля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела в отношении судьи Воронежского облсуда в отставке, обвиняемой в совершении ДТП, завершено Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе СКР 14 апреля.

Pixabay.com В суде

По версии следствия, летом 2020 года судья, управляя личным автомобилем, на набережной Массалитинова в Воронеже превысила установленную скорость движения и, нарушая правила дорожного движения, при перестроении съехала на тротуар. Там она врезалась в припаркованный автомобиль, в котором находился мужчина. Он получил телесные повреждения.

«По инициативе следователей проведены сложные комиссионные медицинские и видео-автотехнические судебные экспертизы. Они позволили сделать вывод о том, что здоровью потерпевшего в результате ДТП причинен тяжкий вред», — уточнили в СК.

Следователи полагают, что водитель имела возможность предотвратить столкновение, если бы соблюдала правила.

Уголовное дело направлено для последующей передачи в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года по решению главы СКР Александра Бастрыкина материалы по факту аварии были передано в Центральный аппарат Следственного комитета. В сентябре стало известно, что Бастрыкин направил в ВККС представление о даче согласия на возбуждение дела в отношении судьи.