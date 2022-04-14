Чита, 14 апреля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в Чите начали ремонтировать Баргузинскую улицу, на которой расположены старейшие в столице Забайкалья школа и больница, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

Пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Улицу, на которой расположены старейшие школа и больница в Чите, начали ремонтировать по нацпроекту

По улице Баргузинской проходят маршруты общественного транспорта, а также расположены объекты здравоохранения и образования: городская клиническая больница №1 (одна из старейших в регионе) и на перекрестке с ул. Забайкальского Рабочего — школа №1, основанная в 1938 году.

«Выставлены временные дорожные знаки, производится демонтаж бордюрного камня. В этом году дорожникам предстоит отремонтировать участок от улицы Амурской до Бабушкина, общей протяженностью 915 метров», — сообщили специалисты отдела дорожного хозяйства минстроя Забайкалья.

Столица Забайкальского края встречает четвертый год в национальном проекте «Безопасные качественные дороги»: с 2019 по 2021-й в Чите отремонтировали около 80 километров дорог в самых разных районах города. И это — беспрецедентный объем дорожных работ за последние несколько лет.

По мнению читинского общественника и автоэксперта Алексея Стрельникова, в крае удалось грамотно организовать масштабную работу по ремонту дорог, несмотря на множество проблем.

Всего в Забайкальском крае — около 22 тысяч километров дорог. Из них 1,8 тысячи — дороги федерального значения, они практически на 100% находятся в нормативном состоянии. Еще 7,5 тысячи километров дорог относятся к категории региональных. Здесь нормативное состояние оценивается на уровне 33%. Остальные 12,5 тысячи — это дороги местного значения. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» запустил кардинальные изменения.

«Конечно, каждому из нас хотелось бы, чтобы в первую очередь отремонтировали дороги привычного маршрута — от дома до садика, школы или работы. Понятно, что это невозможно сделать одномоментно, но и не видеть те изменения, что происходят на наших улицах, нельзя. Будем надеяться, что скоро ямы на дорогах останутся в прошлом», — рассказала читинкаЮлия Шитикова.

Пословам директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РоссииАндрея Шилова, по итогам 2021 года прирост доли дорог городских агломераций, находящейся в нормативе, составил 6 тыс. км и увеличил их общую протяженность с 92 до 98 тыс. Для того, чтобы улучшить процедуру планирования работ, Андрей Шилов напомнил субъектам о необходимости актуализации списков дорог агломераций. Также следует уделить особое внимание перечню искусственных сооружений, которые запланированы к ремонтам ближайшее время.

Напомним, одна из главных целей национального проекта «Безопасные качественные дороги» — повышение качества жизни населения, поэтому при составлении планирования работ особое внимание уделяется дорогам, ведущим к социально значимым объектам. Так, за три года в 84 регионах страны отремонтировано более 2,1 тыс. участков дорог к школам и детским садам, более 1,2 тыс. — к медучреждениям и порядка 800 дорог к туристическим местам.