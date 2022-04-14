Ростов-на-Дону, , 15:43 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в детстве мечтал стать лётчиком. И авиация сопровождала будущего сити-менеджера донской столицы всю жизнь.

Вид с места летчика С-47

«Мечта стать лётчиком была с самого детства. <…> Я после школы автоматически поступил в Таганрогский радиотехнический институт. И прикладная кафедра, и дипломная работа, и производственная практика — всё у меня было связано с авиационным заводом (ТАНКТ имени Бериева. — прим. ИА REGNUM). После этого я пошёл служить в Вооружённые силы, и так получилось, что попал в авиацию», — цитирует Логвиненко портал donnews. ru.

«Авиация меня сопровождает всё время, но лётчиком я так и не стал. <…> Сейчас в глубине души я всё равно хочу летать на самолётах», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что с осени 2019 года Алексей Логвиненко полноправно руководит областным центром. На этом посту он сменил досрочно ушедшего в отставку Виталия Кушнарёва. До своего назначения Логвиненко проходил службу в органах внутренних дел.