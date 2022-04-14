* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:41 — REGNUM Заслуживающие доверия источники сообщили Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратили полевой офис Афганской независимой комиссии по правам человека в Бамиане в военную базу и тайно использовали его в качестве «тюрьмы и камеры пыток». Согласно источнику, в здании размещены сотни бойцов батальона «Бадри 313» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Батальон «Бадри 313» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — элитное подразделение специального назначения »Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), одно из двух спецподразделений наряду с «Красным отрядом». Батальон имеет непосредственное отношение к »Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — террористической организации, входящей в состав «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Батальон участвовал в захвате талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти в Афганистане в августе 2021 года, сыграв ключевую роль в завершении наступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Название батальону дано в честь 313 сподвижников пророка Мухаммеда, участвовавших в битве при Бадре в 624 году, в которой войска Мухаммеда нанесли поражение курейшитам.

По словам источника, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют здание комиссии, помещения и оборудование в военных целях. Он сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) держали здесь в заключении людей и пытали их.

Источник Afghanistan International подчеркнул, что, по иронии судьбы, «когда-то комиссия работала над прекращением всех форм пыток и создания частных тюрем в Афганистане, но теперь её объекты используются в прямо противоположных целях».

До захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганская независимая комиссия по правам человека (АНКПЧ) была единственным национальным правозащитным органом, ответственным за мониторинг, защиту и продвижение прав человека в стране. Комиссия была создана в соответствии с Боннским соглашением в декабре 2001 года и узаконена статьёй 58 Конституции Исламской Республики Афганистан.

В сентябре 2021 года комиссия выступила с заявлением, в котором признала, что не может выполнять свои обязанности перед афганским народом с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул.

Согласно заявлению комиссии, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только заняли все здания комиссии, но и использовали её автомобили и компьютеры. Комиссия заявила в то время, что, учитывая утверждения о серьёзных нарушениях прав человека по всей стране, граждане нуждаются в независимом органе по правам человека, чтобы передавать им дела о нарушениях прав человека.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не отвечает на этот запрос комиссии уже несколько месяцев.