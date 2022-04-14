Ардон, Северная Осетия, , 15:41 — REGNUM В Северной Осетии обнаружен раненый в голову мужчина. Его нашли в салоне автомашины, стоявшей на обочине неподалеку от федеральной автодороги «Владикавказ — Ардон». Пострадавшего доставили в больницу, по факту совершения тяжкого преступления организовали проверку, сообщили 14 апреля в пресс-службе регионального управления МВД.

Убийство

Из обстоятельств дела известно, что мужчина с огнестрельным ранением в голову поступил в центральную районную больницу Ардона 13 апреля около 17:30. Прибывшие на место полицейские установили, что раненый является 73-летним жителем селения Кадгарон. Он был обнаружен в салоне автомобиля «Тойота Ланд-Крузер-150».

В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.