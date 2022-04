Москва, , 15:40 — REGNUM Запретить использование своей интеллектуальной собственности может любой ее владелец, и шрифты тут причинят не самые большие неприятности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

«В общем-то, фирма Monotype заблокировала пользователям из России доступ не конкретно к шрифтам Times New Roman и Arial, а вообще ко всем своим шрифтам. Конечно, вряд ли помимо этих двух и ещё Helvetica обычный пользователь вспомнит какие-нибудь, хотя обычно нам доступен выбор из сотен вариантов.

Эти варианты, если права на них принадлежат Monotype, скачать с сайта компании уже не удастся. Впрочем, у тех, у кого шрифты установлены в офисных пакетах, они так и останутся.

До тех пор, пока пользователь не вознамерится обновить свой офисный пакет или свою операционную систему, проблем у нас не возникнет. А дальше всё уже зависит не только и не столько от владельца прав на шрифты, сколько от компании-разработчика операционной системы.

Операционная система включает драйвера устройств, которые мы подключаем к компьютеру – принтера, видеокамеры, модема и т.п. Если фирмы, которые разрабатывают эти устройства, запретят использовать драйверы к ним, то разработчик операционки не станет включать эти драйвера в релиз.

После этого подключение техники по уровню сложности начнет напоминать собственноручный ремонт телевизора или сантехники.

Фотографии интеллигентных юношей с подписью «компьютерный мастер, живу рядом, установлю Times New Roman, Arial и драйвер модема» снова украсят двери наши подъездов.

Обычный пользователь вряд ли сразу столкнется с проблемами из-за блокирования шрифтов. Большинство из нас никогда не использует шрифты сами по себе, мы делаем это при помощи программных пакетов.

Набор таких пакетов у большинства из нас невелик и состоит, скорее всего, из офисных приложений (вероятнее всего – фирмы Microsoft), программ для обработки изображений, может быть еще – для чтения электронных книг.

И если в офисном пакете или программе для чтения у пользователя шрифт был установлен, то он будет «работать», то есть мы будем видеть отображения символов на своих экранах.

Но вот что будет после обновления пакетов – сказать трудно, тут все зависит от того, какое решение примут разработчики пакетов. Шрифты тут могут оказаться не самой большой проблемой, если запреты распространятся и на всё остальное. Поэтому сейчас спешить обновлять работающие приложения я бы не стал.

Кстати, системы подготовки текстов бывают разными. Если редактор работает по принципу WYSIWIG (what you see is what you get – ты видишь то, что имеешь), то при редактировании мы видим свой текст и его элементы в окончательном варианте.

Есть и другие системы подготовки текстов, где создатель текста видит его совсем иначе – в том числе и с использованием другого шрифта.

Автор текста просто вставляет команды, которые потом предстоит выполнить программе на компьютере читателя. У автора прав на шрифты может и не быть, главное, чтобы они были у читателя.

Математики и физики готовят свои статьи и книжки именно таким способом. Но бояться, что нам всем придётся много учиться, пока рано. Помимо шрифтов Monotype есть много других.

Собственность на некоторые принадлежит российским фирмам, другие и вовсе находятся в свободном доступе. Изготовление шрифта как такового – это не разработка ракетоносителя.

Хороший старшекурсник профильного вуза нередко в дипломной работе использует шрифты собственного дизайна. Сложно изготовить лишь такие шрифты, которые станут массовым стандартом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Monotype ограничила пользователям из России доступ к шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.

