Тамбов, , 15:38 — REGNUM В Тамбовской области начальник следственного подразделения отдела полиции и адвокат стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, начальник следственного отдела за денежное вознаграждение пообещал обвиняемому в мошенничестве помочь изменить меру пресечения его подельнику, содержащемуся под стражей. Посредником в передаче денежных средств должен был выступить адвокат. Фигуранту уголовного дела меру пресечения действительно заменили на домашний арест, которое было удовлетворено. 12 апреля 2022 года при передаче адвокатом денежных средств сотруднику полиции они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области. Размер взятки составил 1 миллион 400 тысяч рублей.

Были возбуждены уголовные дела о получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.