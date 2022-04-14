В Минобороны РФ назвали имена западных кураторов биолабораторий на Украине
Москва, 14 апреля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал об американских и европейских работниках Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который занимался исследованиями в интересах американской военно-биологической программы.
Кириллов добавил, что председателем правления УНТЦ от ЕС является Эдди Артур Майер, от США работу центра курирует Фил Доллифф, занимающий в Госдепе США должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения.
Полученные Минобороны России документы подтверждают связь УНТЦ с Пентагоном через основного подрядчика — компанию Black & Veatch.
С 2014 по 2022 годы УНТЦ в странах постсоветского пространства (Украина, Грузия, Молдавия, Азербайджан) реализовано более пятисот научно-исследовательских проектов, заключил генерал.