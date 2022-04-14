Нижний Новгород, , 15:37 — REGNUM Исследователи Нижегородского государственного университета Лобачевского ищут новый способ лечения тяжёлых форм депрессии. Финансирование проекта до 2024 года составит 21 миллион рублей. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе вуза.

Депрессия. Коллаж Sql.ru

Сотрудники вуза исследуют влияния рецепторов серотонина 5-HT4 и 5-HT7 или «гормона счастья» на нервные клетки, повреждённые тяжёлыми формами депрессии у человека.

«В частности, планируется выявить до сих пор неизвестные молекулярные механизмы влияния серотониновых рецепторов на атрофию нервных клеток при моделировании большого депрессивного расстройства на лабораторных животных. Данное исследование проводится в рамках гранта Российского научного фонда (РНФ). Финансирование до 2024 года составит 21 млн рублей», — уточнил портал НИА «Нижний Новгород».

Исследователи утверждают, что различными формами депрессии в мире страдают более 300 миллионов человек. В России депрессивное расстройство диагностировано у 8 миллионов человек, что составляет почти 6% населения. Лечение клинической депрессии обходится в 523,3 миллиардов рублей в год.

«Раскрытие молекулярных механизмов влияния различных типов рецепторов серотонина на развитие нарушений морфологии и функционирования нейронов и клеток головного мозга при тяжёлых формах депрессии, исследование их роли в формировании памяти и обучения в норме и при патологии откроет новые терапевтические мишени для лечения депрессии», — сообщила кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник ННГУ Елена Митрошина.