Бишкек, 14 апреля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В столице Киргизии состоялась церемония передачи 32 новых автомобилей «Нива», закупленных на деньги Всемирного банка для центров профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора. Об этом сообщили в Минздраве сегодня, 14 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нива

Отмечается, что всего в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19» было приобретено 69 машин для Министерства здравоохранения Киргизии.

Читайте также: Россия подарила медоборудование и оргтехнику ветеранам в Киргизии

Присутствовавший на церемонии глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев акцентировал внимание на том, что многие из подразделений санэпиднадзора находятся слишком далеко от районных центров.

«Радиус обслуживания некоторых участков достигает 100 километров труднодоступной местности. С транспортом у них были большие сложности. Эти высокопроходимые автомобили также будут использовать для доставки лекарственных препаратов и перевозки биоматериала для ПЦР-исследований», — подчеркнул чиновник.