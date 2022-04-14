Москва, 14 апреля 2022, 15:34 — REGNUM В ближайшие годы нефтегазовому сектору необходимо выполнить три задачи, сообщил 14 апреля президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в отрасли.
По его словам, необходимо обеспечить и увеличить внутренний спрос на энергоресурсы. Вторым направлением должна стать диверсификация – перенаправление поставок в южном и восточном направлениях. Глава государства отметил, что потребление российских энергоресурсов в странах Запада будет сокращаться.
Ещё одной задачей должно стать развитие направления переработки топлива.