Москва, , 15:34 — REGNUM В ближайшие годы нефтегазовому сектору необходимо выполнить три задачи, сообщил 14 апреля президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в отрасли.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По его словам, необходимо обеспечить и увеличить внутренний спрос на энергоресурсы. Вторым направлением должна стать диверсификация – перенаправление поставок в южном и восточном направлениях. Глава государства отметил, что потребление российских энергоресурсов в странах Запада будет сокращаться.

Ещё одной задачей должно стать развитие направления переработки топлива.