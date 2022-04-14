Москва, , 15:33 — REGNUM Шрифты Times New Roman и Arial очень популярны в России и многие типографии и в госкомпаниях и в образовании используют эти шрифты как ГОСТ для оформления документации, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Компьютер StartupStockPhotos

«Но помимо них есть масса других. Чтобы заменить их, необязательно вносить поправки в ГОСТ, поскольку ситуация и так ясна.

Скорее всего, просто стоит озвучить какие рекомендуются шрифты для замены.

Не во всех компаниях компьютеры имеют программное обеспечение автоматическим обновлением пакета Office.

Поэтому на старых версиях шрифты Times New Roman и Arial по-прежнему будут доступны», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Monotype ограничила пользователям из России доступ к шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.

Читайте также: Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для пользователей из России