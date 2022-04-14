Москва, 14 апреля 2022, 15:33 — REGNUM Шрифты Times New Roman и Arial очень популярны в России и многие типографии и в госкомпаниях и в образовании используют эти шрифты как ГОСТ для оформления документации, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Monotype ограничила пользователям из России доступ к шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.
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