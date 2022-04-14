Краснодар, , 15:32 — REGNUM Кровля одного из многоквартирных домов была повреждена в результате сильного ветра в Краснодаре 14 апреля. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ураган Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Управляет многоквартирным домом по ул. Коммунаров, 209 управляющая компания «Иван Калита». В 2017 году в доме был выполнен капитальный ремонт, заменена кровля. Сейчас специалисты управляющей компании накрывают чердак полиэтиленом. Как только ветер стихнет, они приступят к восстановительным работам», — сообщается в телеграм-канале администрации Краснодара.

Как уточняется, управляющей компании направлено предостережение об устранении нарушения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате урагана в Краснодаре рекламный щит обрушился на прохожую, ей понадобилась медицинская помощь. Также в городе упало несколько деревьев, есть повреждённые автомобили.