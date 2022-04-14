Нижний Новгород, , 15:32 — REGNUM Ещё три низководных моста в Нижегородской области затопило из-за паводка, вызванного подъемом уровня воды в реках. Об этом сообщили в региональном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций России.

Дед Мазай и зайцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Под водой оказались мост близ деревни Остреево на Бору и два моста неподалёку от посёлка Керженец в Семеновском районе, ведущие к областному центру социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец».

В ведомстве отмечают, что эвакуировать местное население не планируют, поскольку жилые дома не попали в зону подтопления, а проезд к населённым пунктам обеспечивается по объездной дороге от Тарасихи.

Помимо этого налажена работа лодочной переправы, а к поселку Керженец ведёт дорога через деревню Олониха, а также наведён понтонный мост для пешеходов.