Ставрополь, 14 апреля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Ставропольский край прибыли 585 детей из зоны военных действий в Донбассе. Власти региона взяли всех несовершеннолетних под опеку и активно участвуют в их судьбе. В школы устроены 169 человек, в детские сады — 34 ребенка. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

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По его словам, 31 ребенок остался без попечения родителей. Троих из них привезли законные опекуны, еще 28 человек прибыли на Ставрополье с соседями и дальними родственниками, а в иных случаях и просто с неравнодушными людьми, которые не оставили ребенка в опасности и помогли выбраться из зоны военных действий.

Владимиров отметил, что в настоящее время родных этих детей разыскивают, в этом помогают уполномоченные по правам человека в Луганске и Донецке. Помимо этого ведется работа по установлению опекунства над оставшимися без родителей несовершеннолетними.

«Тем, кто находится рядом с ребенком, по упрощенной схеме помогаем получить опекунство, чтобы они могли обеспечить детям заботу и присмотр на законных основаниях. <…> Мы будем помогать детям Донбасса столько, сколько потребуется. И поддержим, если они захотят остаться жить в нашем крае», — написал Владимиров на своей странице в соцсети «Вконтакте».

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