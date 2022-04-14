Пули-Алам, Афганистан, 14 апреля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Несколько нуждающихся женщин в афганской провинции Логар заявили, что они по пять часов стоят в очереди у учреждений по оказанию помощи, чтобы получить буханку хлеба. Эти женщины жалуются на то, что помощь не доходит до нуждающихся.

Хлеб

Шах Гюль (псевдоним), жительница Логара, рассказала газете «8 Собх», что она месяцами ждала у пунктов распределения в провинции, но до сих пор не получила никакой помощи. Биби Гуль — ещё одна бедная женщина из Логара, говорит, что в её доме уже три месяца нет ни масла, ни муки. Она добавила, что теперь ей приходится стучаться в двери пунктов раздачи помощи, чтобы получить кусок хлеба для своей семьи из семи человек.

«Я не видела масла уже три месяца, — сказала она с болью в голосе. — У нас есть только чай и хлеб. Я неоднократно обращалась к губернатору, в департамент по развитию села, в департамент по чрезвычайном ситуациям, в департамент по делам беженцев, в Красный Полумесяц, но мне везде ответили: «Мы вам перезвоним». Пока никакой помощи они не оказали. ‌ Помощь достаётся обеспеченным людям и посредникам».

Заргуна (имя изменено) — ещё одна нуждающаяся женщина из Логара. Она также сказала, что помощь не доходит до действительно бедных людей, и местные власти делят её между собой.

Критикуя местных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нуждающиеся женщины заявили, что бедность и безработица, с одной стороны, и рост цен на продовольствие, с другой, умножают проблемы людей.

Также, Змарай (псевдоним), перевозящий грузы на ручной тележке в городе Пуле-Алам, административном центре Логара, сказал, что помощь в провинции распределяется между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Между тем местные чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Логаре заявляют, что без учёта связей или посредников помощь распределяется с полной прозрачностью среди тех, кто в ней нуждается.

Критика несправедливого распределения помощи раздаётся в большинстве провинций страны. Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) недавно заявил, что эффективный контроль за помощью Афганистану имеет большое значение. В своём последнем отчёте SIGAR заявил, что, учитывая тяжёлую ситуацию в Афганистане, помощь США афганскому народу будет продолжать смягчать гуманитарный кризис в стране.