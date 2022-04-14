Москва, 14 апреля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. О необходимости наметить реперные точки развития российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) заявил президент России Владимир Путин 14 апреля в ходе совещания по ситуации в нефтегазовом секторе страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как отметил российский лидер, обсуждение подробного плана импортозамещения в рамках комиссии по развитию ТЭК состоялось в конце 2015 года.

«Предлагаю посмотреть, с какой эффективностью сработали принятые решения, какие проблемы и проблемные участки пока остаются. Давайте весь этот комплекс вопросов рассмотрим и скорректируем нашу работу, наметим реперные точки, по которым будем двигаться в развитии нашего ТЭКа», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день самой острой проблемой для российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является нарушение логистики экспортных поставок из-за санкций Запада.