Париж, 14 апреля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Через три года после пожара в соборе Парижской Богоматери президент Франции Эммануэль Макрон посетит в собор, сообщает Le Figaro.

Sukkoria Нотр-Дам

«Этот визит станет для главы государства возможностью подвести итоги», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Оказавшись там, президент «обменяется мнениями с компаньонами, которые используют ноу-хау для реконструкции собора».

Эммануэля Макрона будут сопровождать генерал Жан-Луи Жоржлен, ответственный за восстановление Нотр-Дама, главный архитектор исторического памятника Филипп Вильнев и, монсеньор Патрик Шове, настоятель собора.