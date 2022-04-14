Москва, 14 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Россия обеспечивает около четверти от общего объёма поставок пшеницы на мировой рынок, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

suraj Пшеница

«На фоне введённого Россией эмбарго на экспорт зерновых культур с 15 марта по 30 июня имеется риск дефицита пшеницы на мировом рынке. Это означает не только ограничение предложения, но и повышение цен.

В то же время критическое значение будет иметь решение России о снятии или продлении запрета на вывоз пшеницы, которое также будет зависеть от урожая в 2022 году.

В условиях неопределённости импортёры зерна стремятся поддержать продовольственную безопасность, осуществляя формирование резервов по относительно более низким ценам.

Для Египта это является особенно важным, поскольку Россия обеспечивает около 80% импорта пшеницы, или более 8 млн тонн. Одномоментно заместить этот объём не представляется возможным, поэтому власти Египта предпринимают меры по поиску новых поставщиков.

Но рассматриваемая сделка на импорт 350 тыс. тонн из Европы вряд ли может быть примером таких действий, поскольку вероятнее всего данное соглашение подписано с традиционными поставщиками, которые экспортируют в Египет около 1 млн тонн пшеницы ежегодно.

К таким странам относятся, прежде всего, Франция и Румыния, а также Болгария, Литва и Венгрия. Исходя из этого, данное соглашение не является каким-то уникальным, и его влияние на глобальную конъюнктуру на рынке зерна будет малозначащим», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Египет подписал контракт на закупку 350 тыс. тонн пшеницы с рядом европейских государств. Сделка будет реализована в рамках стратегии государства по увеличению стратегических резервов базовых продуктов.

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