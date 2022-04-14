Варшава, , 15:26 — REGNUM Чемпионат мира по волейболу, который должен был состояться России, пройдёт в Польше и Словении. Об этом 14 апреля сообщает Reuters.

Волейбол

Даты проведения турнира пока неизвестны. При этом финальный матч чемпионата мира и игра за третье место пройдут именно в Польше.

В 2021 году Польша совместно с Чехией, Эстонией и Финляндией принимала чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд.

Напомним, 1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) отменила проведение в России мужского чемпионата мира в связи со спецоперацией по денацификации Украины. Турнир должен был пройти в 10 российских городах с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия потребовала возместить $80 млн за отмену ЧМ по волейболу