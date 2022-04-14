Москва, 14 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Вопрос совместной оперативной и боевой подготовки странами-членами ОДКБ в 2022 году был рассмотрен на заседании военного комитета этой организации. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба Минобороны России.

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Мероприятие проходило в режиме видеоконференции под председательством начальника Генерального штаба — первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова. Участники совещания определели направления дальнейшей работы по совершенствованию организации выполнения международных полетов авиации вооруженных сил стран ОДКБ.

«Также на заседании был определен порядок реализации предложений, высказанных министрами обороны государств — членов ОДКБ 13 января 2022 года в ходе внеочередного заседания Совета министров обороны ОДКБ в части, касающейся совершенствования механизма кризисного реагирования и организации применения коллективных сил Организации», — сказано в сообщении.