Липецк, , 15:26 — REGNUM АО «Липецкий хладокомбинат» и его руководитель привлечены административной ответственности за задержку выплаты работникам заработной платы. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Прокуратура Правобережного района Липецка выявила факт несвоевременной выплаты заработной платы работникам АО «Липецкий хладокомбинат». Перед 100 работниками хладокомбината образовалась задолженность за январь 2022 года в размере более 3,1 млн рублей.

После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена с учетом компенсации за каждый день просрочки выплаты заработной платы. АО «Липецкий хладокомбинат» и его руководитель привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 30 тысяч и 10 тысяч рублей. Директор предприятия также получил предостережение от прокуратуры.