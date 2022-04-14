Липецк, 14 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. АО «Липецкий хладокомбинат» и его руководитель привлечены административной ответственности за задержку выплаты работникам заработной платы. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Прокуратура Правобережного района Липецка выявила факт несвоевременной выплаты заработной платы работникам АО «Липецкий хладокомбинат». Перед 100 работниками хладокомбината образовалась задолженность за январь 2022 года в размере более 3,1 млн рублей.

После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена с учетом компенсации за каждый день просрочки выплаты заработной платы. АО «Липецкий хладокомбинат» и его руководитель привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 30 тысяч и 10 тысяч рублей. Директор предприятия также получил предостережение от прокуратуры.