Воронеж, 14 апреля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Воронеже 12-летняя девочка попала под колёса автомобиля на регулируемом пешеходном переходе, сообщается в телеграм-канале ГУ МВД Воронежской области 14 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на улице Беговой около 12:20. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода — 12-летнюю девочку.

Девочка получила травмы и госпитализирована. Полиция начала проверку по факту аварии, устанавливаются обстоятельства происшествия.