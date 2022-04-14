Москва, 14 апреля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности обсудили участники заседания Военного комитета ОДКБ, которое состоялось в Москве под председательством начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Об этом сообщили 14 апреля в ОДКБ.

ОДКБ Заседание Военного комитета ОДКБ 14 апреля 2022 года в Москве

В заседании, которое прошло в режиме видеоконференции, участвовали начальники генеральных штабов вооружённых сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а объединённого штаба сил ОДКБ. В заседании также принял участие заместитель генерального секретаря организации Тахир Хайрулоев.

«В ходе заседания участники обменялись мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности и договорились координировать совместные действия по нейтрализации угроз военной безопасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, определён порядок реализации предложений, которые высказали на внеочередном заседании 13 января министры обороны стран-участниц. Они касаются совершенствования механизма кризисного реагирования и организации применения коллективных сил ОДКБ.

В числе вопросов, рассмотренных на заседании — проведение в текущем году совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.