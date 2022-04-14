Сеул, 14 апреля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу встретился 14 апреля с послом Великобритании в Сеуле Колином Круксом, с которым обсудил вопросы сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

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В ходе встречи представитель Южной Кореи призвал правительство Великобритании поддержать стремление Сеула присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP).

Представители двух стран обсудили сбои в глобальных цепочках поставок и согласились с необходимостью укрепления двустороннего сотрудничества в данной сфере.

Они также договорились продолжить консультации по ключевым торговым вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как цифровая торговля и углеродная нейтральность.