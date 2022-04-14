Курск, , 15:20 — REGNUM В Курской области сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии за первый квартал 2022 года проверили более 13 тысяч владельцев оружия. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам мероприятий составлено более 200 протоколов об административных правонарушениях, изъято 360 единиц оружия и аннулировано более 140 разрешений.

За добровольную сдачу незаконного оружия и боеприпасов уставлено денежное вознаграждение и освобождение от уголовной и административной ответственности, за незаконное приобретение, передачу или хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность.