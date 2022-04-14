Ярославль, , 15:20 — REGNUM Концепция развития экотуризма в национальном парке «Плещеево озеро» и в Переславле-Залесском, разработанная экспертами ДОМ. РФ, была представлена в Москве. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

Встреча в Москве yarregion. ru

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев обсудил с генеральным директором АО «ДОМ. РФ» Виталием Мутко концепцию развития экотуризма в Переславле-Залесском. Как отметили в ярославском правительстве, встреча состоялась в ходе рабочей поездки главы региона в Москву. Концепция разработана экспертами госкорпорации, она предполагает создание единой береговой линии и экотропы вокруг Плещеева озера, развитие Переславского дендросада и инфраструктуры для туристов в самом райцентре.

«Разработчики учли пожелания жителей и предусмотрели экотропу вокруг озера со смотровыми площадками, фотозонами и местами наблюдения за животными и птицами. Жители и гости городского округа смогут круглогодично гулять в этом уникальном месте. Документ поможет развивать экотуризм и заботиться о сохранении природы. Для Переславля-Залесского урбанисты создали подробный мастер-план. Он будет для нас действенным инструментом при совместной работе с инвесторами. Очень интересные и живые идеи. Договорились, что все это будем воплощать в жизнь», — заявил Михаил Евраев.

В ходе встречи с Виталием Мутко были достигнуты договоренности о реализации в Ярославской области совместных проектов с «ДОМ. РФ». Они касаются строительства крупных жилых комплексов, комплексного развития территорий, социальной инфраструктуры.