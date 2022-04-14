Симферополь, 14 апреля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Подтопление прибрежных территорий в Симферополе не исключено из-за затяжных дождей. Об этом 14 апреля написал в телеграм-канале председатель правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Ливень

Гоцанюк отметил, что в последние дни в ряде районов Крыма идут затяжные дожди, в результате сброс воды из Симферопольского водохранилища увеличен в четыре раза.

«Сегодня посетил ряд объектов города Симферополя. Вода в реках и каналах прибывает. Может произойти ситуация с подтоплением прибрежных территорий. Этой проблемой в настоящее время занимаются Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым, администрация Симферополя и городские службы. Работа ведётся в экстренном режиме», — написал Гоцанюк.

По данным ГУ МЧС по Республике Крым, 14 апреля в Симферополе действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Спасатели предупредили о подъёме уровней воды.