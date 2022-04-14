Москва, , 15:19 — REGNUM Переход от расчетов в долларах к национальным валютам является достаточно сложным и долгосрочным процессом, который на территории ЕАЭС продолжается не первый год, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Доллар © ИА REGNUM

«Например, за последние четыре года доля проектов, которые Евразийский банк развития (ЕАБР) финансирует в рублях и тенге, возросла до 56%.

Из-за такого спроса банком была запущена прямая конвертация национальных валют и создана расчетно-клиринговая система в национальных валютах. Таким инструментом не обладает ни один банк развития в мире.

Желание стран ЕАЭС отказаться от доллара имеет под собой достаточные основания, связанные с несколькими объективными причинами:

1) переход на расчёты в национальных валютах позволит повысить их ликвидность и устойчивость по отношению ко всем основным мировым валютам;

2) беспрецедентный уровень инфляции в США делает американский доллар не самым удобным средством расчёта, так как данная валюта уже не сохраняет свою стоимость в течение длительного времени;

3) Ситуация, связанная с блокировкой долларовых счетов российских физических и юридических лиц, так же не способствует доверию к данному платежному средству и фактически заставляет страны переходить к иным валютам для взаиморасчетов.

Это отвечает целям повышения финансовой безопасности транзакций и исключения угрозы блокировок транзакций и долларовых счетов со стороны США.

Таким образом, в настоящее время национальные валюты являются наиболее надежным и экономически целесообразным платежным средством. По этой причине доли расчетов в долларах и евро продолжат сокращаться», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, директор первого департамента стран СНГ российского МИДа Михаил Евдокимов завил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) хотят отказаться от взаимных расчетов в долларах.

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