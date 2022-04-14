Москва, , 15:19 — REGNUM Западные страны пытаются прикрыть свои просчеты в сфере зеленой энергетики и свалить все на Россию, заявил 14 апреля президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Теперь появился замечательный повод прикрыть свои собственные просчеты и свалить все в данном случае на Россию. Причем просчеты и некомпетентность не только в энергетике, но и по многим другим направлениям», — сказал глава государства на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.

Российский лидер добавил, что необходимо принимать во внимание эти метания и постоянно скачущую линию поведения ряда зарубежных стран, но руководствоваться и сейчас, и на годы вперед своими собственными интересами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что на сегодняшний день разумная замена российского газа для Европы отсутствует.

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