Ульяновск, 14 апреля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Жительницу Димитровграда подозревают в вовлечении восьми девушек в занятие проституцией. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Правоохранители полагают, что летом 2018 года в Димитровграде фигурантка уголовного дела со своей знакомой вовлекала девушек в занятие проституцией под видом работы массажного салона. В ведомстве отмечают, что информация о работе секс-притона размещалась в социальных сетях и других интернет-площадках.

«Путём уговоров и обещаний она привлекла к занятию проституцией восемь девушек», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией»). Следствие продолжается, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в Заволжском районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело в отношении трёх человек об организации занятий проституцией. Интимные услуги оказывались под видом работы массажных салонов.

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