Тамбов, , 15:17 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 20 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

14 апреля выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом – на девять меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 113 тыс. 720 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 108 тыс. 555 пациентов, в том числе 74 – за последние сутки.

За весь период скончались 2362 человека. Подтверждено два новых летальных случая.