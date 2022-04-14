В Тамбовской области за сутки госпитализированы 20 ковид-пациентов
Тамбов, 14 апреля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 20 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
14 апреля выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом – на девять меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 113 тыс. 720 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 108 тыс. 555 пациентов, в том числе 74 – за последние сутки.
За весь период скончались 2362 человека. Подтверждено два новых летальных случая.