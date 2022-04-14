Климово, , 15:14 — REGNUM В результате обстрела украинскими нацистами территории Климовского района Брянской области были ранены семь человек, включая беременную женщину и ребенка. Об этом 14 апреля сообщил представитель приемного отделения Климовской центральной районной больницы.

«Семь человек поступило (после обстрела). Из них ребенок в тяжелом состоянии с матерью беременной направлены в Новозыбковскую ЦРБ», — приводит его слова ТАСС.

Также он утончил, что двое взрослых из числа пострадавших в данный момент пребывают в тяжелом состоянии, и еще трое — в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что эксперты работают в Климово Брянской области, где 14 апреля в результате обстрела со стороны ВСУ были повреждены два жилых дома.