Кострома, 15 апреля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В посёлке Апраксино Костромского района Костромской области сорвалось проектирование и сроки строительства новой школы. Об этом сообщает управление ФАС по региону.

Здание бывшей церкви, в которой сейчас учатся дети посёлка Апраксино

Сейчас ребята, проживающие в населённом пункте, учатся в здании бывшей церкви Рождества Пресвятой Богородицы 1695 года постройки. Как поясняла ранее директор образовательного учреждения Галина Толстоброва, в здании невозможно соблюсти санитарно-эпидемиологические нормы. При том, что помещение рассчитано на 120 детей, в нём учатся 147 ребят.

Вопрос пытались решить в 2020 году. По информации ОТРК «Русь», регион добился финансирования строительства в рамках нацпроекта «Образование», в «бюджеты заложили» 200 млн рублей. Завершить возведение трёхэтажного здания на 180 мест планировали в конце 2022 года.

Власти Костромского района объявили конкурс по поиску подрядчика для проектирования. Эти обязательства на себя взяла компания «Экопланпроект» из Саранска, все работы должны были быть завершены к апрелю 2021 года, однако этого не случилось. В итоге заказчик — комитет ЖКХ администрации расторг контракт в одностороннем порядке спустя 10 месяцев по истечении его срока и попросил ФАС признать подрядчика недобросовестным.

Рассмотрев дело, специалисты пришли к выводу, что в срыве проектирования была виновата не только компания. В частности, чиновники выделили для под школу участок земли, граничащий с санитарно-защитными зонами близлежащих домов. Проектирование на выделенном участке было невозможно. Этот вопрос был урегулирован, но слишком поздно – за рамками исполнения контракта.

Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM глава Костромского района Елена Шилова, в ближайшее время администрация объявит новый конкурс по поиску подрядчика на проектирование и строительство школы. Сроки и суммы проекта договора прорабатываются.