Лос-Анджелес, США, 14 апреля 2022, 15:13 — REGNUM К актёрскому составу третьего сезона «Теда Лассо» присоединилась актриса Джоди Бальфур. Об этом 14 апреля пишет E! News.
По данным издания, Бальфур сыграет персонажа по имени Джек — «очаровательного венчурного капиталиста». Других подробностей роли артистки не раскрыли. Дата выхода третьего сезона «Теда Лассо» также пока неизвестна.
ИА REGNUM напоминает, что Джоди Бальфур сыграла Джеки Кеннеди в сериале «Корона». Актриса также исполняет главную роль в шоу «Для всего человечества».
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