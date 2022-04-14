Лос-Анджелес, США, , 15:13 — REGNUM К актёрскому составу третьего сезона «Теда Лассо» присоединилась актриса Джоди Бальфур. Об этом 14 апреля пишет E! News.

Тренеры футбольного клуба «Ричмонд» Кадр из сериала «Тед Лассо»

По данным издания, Бальфур сыграет персонажа по имени Джек — «очаровательного венчурного капиталиста». Других подробностей роли артистки не раскрыли. Дата выхода третьего сезона «Теда Лассо» также пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что Джоди Бальфур сыграла Джеки Кеннеди в сериале «Корона». Актриса также исполняет главную роль в шоу «Для всего человечества».

Читайте ранее в этом сюжете: Кристен Стюарт сыграет в романтическом триллере о мире бодибилдинга